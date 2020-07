Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında?

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan Mert Öcal, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok katalog ve defilede yer alan Öcal, en son "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıktı. 2020 Survivor yarışmasının Ünlüler takımında yer alan Mert Öcal, yarışta uzun süre kalmayı başardı. 19 Mayıs 2020 tarihinde elenmesi büyük bir sürpriz olan Mert Öcal, Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

SURVIVOR MERT'İN AYRILIK SONRASI İLK SÖZLERİ

"Herkese merhaba, biliyorum özlediniz bende çok özledim. Ama artık çok fazla beraber olacağız, içiniz rahat olsun. Benim adıma her şey çok güzel keyfim yerinde bir sorun yok çok şükür. Hiç merak etmeyin tam gaz devam. Çok keyifli, çok zor bir survivoru geride bıraktık. Diğer arkadaşlarımın yolu açık olsun, hepsine başarılar dilerim. Bu zor zamanda sürekli bizimle olduğu ve yakından ilgilendiği için @acunilicali ya ve bütün kamera arkası ekip arkadaşlarıma bizimle 4 ay geçirip aynı zorlukları yaşadıkları için bir kez daha çok teşekkür ederim. Harika bir maratondu. En çokta size destekleriniz için ve beni yalnız bırakmayıp varlığınızı hep hissettirdiğiniz için binlerce kez teşekkür ederim. İyiki varsınız. Aramızda çok sağlam bir bağ oluştuğunun farkındayım ve bu bağı her zaman koruyacağımdan emin olabilirsiniz. İnşallah şu anda içinde bulunduğumuz sıkıntılı günler en kısa zamanda son bulur ve hepimiz sağlıklı bir şekilde hayatımıza devam etmeye başlarız. Bayramda ilk canlı yayınımla sizlerle buluşup sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Tam gün ve saati öncesinde haber vereceğim, herkese kucak dolusu sevgiler, sizi seviyorum."