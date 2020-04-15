Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında?
Survivor 2020 yarışmasının başarılı yarışmacılarından Mert Öcal'ın kaç yaşında olduğu ve kişisel bilgileri merak edile sorular arasında yer alıyor. Yarışmayı seyreden izleyiciler Mert Öcal hakkındaki bilgileri merak ediyorlar. Peki Mert Öcal kimdir ve kaç yaşında? İşte detaylar
29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan oyuncu, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı.
Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok katalog ve defilede yer alan Öcal, en son "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıktı.
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