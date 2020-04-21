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Haber Giriş: 21.04.2020 - 16:16,Son Güncelleme:

Survivor Mert kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020 yarışmacısı Mert Öcal hangi dizilerde oynadı?

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Survivor Mert kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020 yarışmacısı Mert Öcal hangi dizilerde oynadı?
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Mert Öcal Survivor 2020 yarışmasıyla adından söz ettirmeyi başardı. Survivor'da performans birincisi olan ve araba ödülünü almaya hak kazanan Mert Öcal, yarışmadan önce oynadığı dizilerle tanınıyordu. Peki, Survivor Mert kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020 yarışmacısı Mert Öcal hangi dizilerde oynadı?

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçilden sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Uzun bir süre mankenlik yaptıktan sonra oyunculuk kariyerine adım atan Mert Öcal ilk olarak 2005 yılında Asla Unutma dizisinde Salih karakterini oynayarak başladı.Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz, Savaşçı gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok katalog ve defilede yer alan Öcal, en son "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıktı. Survivor 2020 macerasını iddialı bir şekilde sürdüren Mert Öcal'ın finale kadar gidip gidemeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak. 

Mert Öcal'ın Rol Aldığı Diziler:

İsimsizler (2017)
Savaşçı (Baran, 2017)
Aşk Yeniden (Ertan, 2015)
Bizim Okul (Murat, 2013)
Kız Annesi (Yalçın, 2011)
Görgüsüzler (Yılmaz, 2008)
Oyun Bitti (Murat, 2007)
Rüyalarda Buluşuruz (Murat, 2006)
Doktorlar (4. Sezon 2010
Nehir (2005)
Asla Unutma (Salih, 2005)

Rol Aldığı Filmler:

Defne'nin Bir Mevsimi (İnayet, 2016)
Mahmut İle Meryem (2012)
Takkeci Baba Rüya Peşinde (Vehbi, TV Filmi 2011)

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