Survivor Mert kimdir, kaç yaşında? Mert Öcal nereli?

Survivor Mert’in kim olduğu ve yaşı merak ediliyor. Mert Öcal 2020 yılında Survivor’da ünlüler takımında yarışıyor. Esprili tavrı ve yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Öcal sms sıralamasında da üst sıralarda yer alıyor. Peki Mert Öcal kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte Arka Sokaklar dizisi ile adından söz ettiren Öcal'ın oynadığı diziler...

SURVİVOR MERT KİMDİR?

Mert Öcal 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Modellik kariyeri ardından oyunculuk kariyerine adım atan Mert Öcal, 2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya, Kayhan Yıldızoğlu, Sinem Ergin, Şeyla Halis, Ümit Yesin, Veysel Diker ile birlikte rol aldı. Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde oynadı. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok katalog ve defilede yer alan Öcal, "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıktı.

2013 yılında "Bizim Okul" adlı dizide Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile beraber oynadı.

2015 yılında "Aşk Yeniden" adlı dizide Özge Özpirinçci, başrollerini Buğra Gülsoy, Mert Öcal ve Didem Soydan ile paylaştı.