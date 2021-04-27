Survivor Melis kimdir, kaç yaşında? Melis Sezer hakkında merak edilenler

Survivor 2021 kadrosunda yer alan Melis Sezer, merak edilen isimler arasında. Yarışmacı bu sezon Ünlüler takımında bulunuyor. İşte 2 Haziran 1993 doğumlu olan, milli tenisçi Melis Sezer ile ilgili bilgiler

MELİS SEZER KİMDİR?

Melis Sezer, 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir’de doğdu. Türk millî tenisçi Melis Sezer, Enka Spor Kulübü oyuncusu.

Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.

Melis Sezer, Instagram hesabından Survivor'a gidişini şu sözlerle duyurmuştu:

Bugüne kadar milli sporcu olarak kortlarda birçok ilke imza attım. Şimdi sıra Survivor’da!

2021 Survivor’ında; azmimi, inancımı ve cesaretimi göstermek için ünlüler takımında karşınızdayım. Beni yetiştiren aileme, bana güvenen destekçilerime ve memleketim İzmir’e yakışır şekilde mücadele edeceğim.

Bana bugüne kadar gösterdiğiniz ve bugünden sonra göstereceğiniz destekleriniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum, Survivor’da görüşmek üzere!

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