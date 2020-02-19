Survivor Makbule Karabudak kimdir? İşte Survivor Makbule'nin hayatı

Ana mesleği olan ebeliğin dışında spor alanında kendisini geliştirdiği pilates eğitmenliği yapan Survivor Makbule yarışmada iddialı olduğunu dile getirmişti. Survivor 2020'de ilk haftada adaya veda eden Survivor Makbule Karabudak, eleme sonrası merak konusu oldu. İşte, Survivor Makbule'nin hayatı

MAKBULE KARABUDAK KİMDİR?

Survivor 2020 sezonuna adını yazdıran Makbule Karabudak, 1992 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokula devam ederken Kırıkkale’ye taşındı. İlkokulda üç adım uzun atlama ve kısa mesafe koşusu yaptı. Lisede Anadolu Lisesi kazandı ve başarıyla sayısal bölümünü bitirdi. Lise hayatı boyunca 4 sene basketbol oynadı. Okulun en gözde ve çalışkan öğrencilerinden biri oldu. Üniversitede Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik lisans bölümünü tamamladı. Üniversite yıllarında hentbol takımında yer aldı. Üniversiteden mezun olduğu sene KPSS sınavına girip İstanbul’a atandı. Atanır atanmaz hem görevine başladı hem de tekrar spor yapmaya. Bireysel olarak fitness ve pilates yaptı. Spor yaparken gittiği salonda spor eğitmeni olan eşiyle tanıştı ve yaklaşık 2 yıllık birlikteliğin ardından evlendi. Makbule Karabudak, ebeliğin yanı sıra pilates eğitmenliği yapıyor.

Makbule Karabudak, Survivor 2020 tanıtımında mesleğine gönderme yaparak "Bugüne kadar göbek bağı kestim, şimdi nefesleri kesmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

Makbule Karabudak'ın boyu 1,68'tir.