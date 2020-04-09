Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı 8 Nisan 2020?

Büyük finale doğru rakabetin arttığı Survivor'da ödül oyunu için takımlar karşı karşıya geldi. 8 Nisan tarihli Survivor'un 40. bölümünde Ünlüler Gönüllüler takımı ödül oyununu kazanmak için parkurda ter döktü. Kazanan takım, açık artırmada fazladan 500 pezo yani toplamda 1000 pezonun sahibi oldu. Kaybeden takım ise açık artırmaya 500 pezoyla çıkmaya hak kazandı. Peki, Survivor ödül oyunu hangi takım kazandı? Son bölümde neler oldu? İşte, Survivor ödül oyununu kazanan takım ve 40. bölümde yaşananlar.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020'nin 40. bölümünde ödül oyunu mücadelesinde kazanan takımın, açık artırmada 500 pezo daha fazla almaya hak kazanacağı oyunda heyecanlı anlar ekranlara geldi. Survivor ödül oyununu uzun süre unutulmayacak bir geri dönüşe imza atan ünlüler takımı 9-9'a gelen skorun ardından bayrak yarışına çıkarak kazandı.

ÖDÜL OYUNUNDA NİSAN'IN PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in 40. bölümünde açık artırma oyununda Yasin'in Nisa'ya gösterdiği taktik işe yaradı ve Nisa sayıyı almayı başardı. Nisan'ın gösterdiği performans son bölüme damga vurdu.