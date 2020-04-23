Survivor kim kazandı? Survivor 2020 kadınlar ve erkeklerde sembolü kim aldı? İşte performans tablosu

TV8 ekranların da yayınlanan ve ilgi gören Survior 2020 22 Nisan akşamı nefes kesen bölümle sevenlerinin karşısına çıktı. Orman evi ödülünü almak için karşı karşıya gelen takımlar Survivor bayrak yarışıyla sembol oyununun kazananını belirledi. Her iki takımın da ödülü kazanmak için mücadele verdiği oyunda, kazanan takım arkadaşlarıyla beraber ödüle kavuştu. İşte, Survivor sembol ödülünü kim kazandı? sorusunun yanıtını merak edenler için Survivor 22 Nisan kazananları ve son bölümün özeti.

KADINLARDA SEMBOLÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2020'nin 54. bölümünde, her iki takım da sembolü kazanmak için kadınlar ve erkekler olarak ayrı ayrı mücadele verdi. Sembolü kazanan takımın ödüle kavuşmak için avantaj yakaladığı oyunda kadınlarda skor başa baş giderken, Nisa sembolün sahibi oldu.

ERKEKLERDE SEMBOLÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da sembolü kazanmak için parkurda karşı karşıya gelen yarışmacılar, kıyasıya rekabet verdi. Ardahan ve Ersin'in eşleştiği oyunda Ersin Ardahan'ı mağlup ederek erkeklerde sembol ödülünün kazananı oldu.

ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Sembol oyunu sonrası orman evi ödülü için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Nisa ve Ardahan'a karşı Ersin ve Aycan parkurda rakip oldu.

Çekişmeli geçen oyunun sonunda ödül oyununu ünlüler takımı kazandı. Orman evi ödülünü böylece ünüler takımı almış oldu.

YASİN'DEN BARIŞ İÇİN İLGİNÇ SÖZLER

Survivor'ın önceki bölümünde çıkan tartışma sonrası, Yasin Barış'la ilgili açıklamalar yaptı. İlk olarak duygularını paylaşan Barış halkın adaleti sağladığından ve kendi takımlarından birinin gitmediğine sevindiğini söyledi. Barış Yasin ile aldıkları ceza sonrası, Yasin'in sözlerinin çocukça olduğu, kendisini manipüle ettiğini ifade etti. Yasin ise daha sonra yaptığı açıklamada "Filmi çekenlerin filmini bozarım" şeklinde karşılık verdi.