Survivor kim elendi 7 Mart 2020? İletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor oy sıralaması ve SMS birincisi

Survivor 2020 7 Nisan Salı akşamı 29. bölümü ile ekran başındakilere nefes kesen anlar yaşattı. Sevilen yarışmanın yayınlanan bölümünde eleme gecesinde ünlüler takımı konseyde toplandı. Survivor'da dokunulmazlığı kaybederek elemeye giden ünlüler takımından bir isim en az oyu alarak Survivor'dan elenen isim oldu. Yapılan oylamayla gecenin sonunda Survivor'da elenen isim takım arkadaşlarını şaşırttı. Öte yandan SMS birincisi ve Survivor iletişim oyununu kazanan da geceye damga vuran anlara neden oldu. Peki, Survivor kim elendi? Survivor bu hafta kim veda etti? İşte, Survivor elenen isim ve Survivor SMS sıralaması.

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da Ünlüler ile Gönüllüler arasında kıyasıya bir iletişim oyunu mücadelesi yaşandı. 7 Nisan 2020 tarihli Survivor Ünlüler Gönüllüler 39. bölümde takımlar, sevdikleri ile iletişim kurmalarına imkan sağlayan oyunu kazanmak için yoğun güç sarf ettiler. Parkuru aynı hızda tamamlayan yarışmacılarda, atışları iyi olanlar sayıyı kazanmayı başardı. Oyunun sonunda ise iletişim oyununu kazanan takım gönüllüler oldu. Gönüllüler takımı böylece ödülü kazanarak arkadaşları ile mesajlaşma fırsatı yakaladı.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da heyecanlı geçen iletişi oyunu sonrası, eleme gecesinde ünlüler takımı toplantı. Bu hafta dokunulmazlığı kaybederek konseye dahil olan Survivor yarışmacılarından en az oyu alan isim Survivor'a veda eden isim oldu.

Ezgi Perviz'in eleme adayı olduğu gecede, en fazla SMS oyu alan Aycan ve Ezgi, Ersin ve Mert'i eleme potasına gönderdi. 4 kişi arasında geçen eleme heyecanında Parviz bu hafta elenerek Survivor'dan ayrıldı.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI

1. EZGİ

2. AYCAN

3. ERSİN

4. AŞKIM

5. MERT

6. PARVİZ (ELENDİ)

7. BERKAN

8. SERCAN

9. ELİF

SURVİVOR PARVİZ KİMDİR?

Parviz Abdullayev 5 Ocak 1986 tarihinde Azerbaycan'da dünyaya geldi. Kobra lakabıyla ün salan ve "Cobra" kickboks kulübüne liderlik eden Parviz Abdullayev, profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı. Bu dövüşlerin 49’undan galibiyetle ayrılırken 6’sında mağlubiyet yaşadı. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi. Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi. 2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezinde katkıda bulunmaktadır. Gabala Spor Kulübü'nü temsil etmektedir. Evli ve 2 oğlu var.