Survivor'da kim elendi, kim gitti (30 Haziran) ? Survivor 2020 SMS sıralaması ve 123. bölümde adadan elenen isim

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da yarı final mücadelesi devam ederken, her hafta salı akşamı düzenlenen eleme konseyiyle gecenin sonunda Survivor'da elenen isim belli oldu. Survivor'un 123. bölümünde, ilk olarak iletişim oyununda karşı karşıya gelen kırmızı ve mavi takım daha sonra eleme heyecanına ortak oldu. Yarışmacıların sevdikleri ile iletişim kurmada aracılık eden iletişim oyunu bu hafta 5 ödül değeri taşıdı.Konseyde açıklanan Survivor SMS oylaması ise potada olan Nisa, Berkan ve Barış'ın kaderini belirledi. İşte, Survivor'dan kim elendi? sorusunun cevabı.

SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV ekranlarında yayınlanan Survivor'un 123. bölümünde iletişim oyunun mücadelesi yaşandı. Kırmızı ve mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği oyunda, Berkan - Sercan karşılaşması heyecan dolu anları ekranlara getirdi.

Yarışmacıların moral depolamasında önemli yer tutan ve bu hafta beş farklı ödülü içeren ödül oyunu mavi takım 10'a 5 skorla kazandı. Cemal Can'ınkaptanlığındaki mavi takımın ödülü kazanması yarışmacıları oldukça mutlu etti.

Camal Can ailesinden gelen videoları izlerken gözyaşlarına boğuldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da yaşanan iletişim oyunu sonrası konseyde eleme heyecanı yaşandı. Nisa, Berkan ve Barış'ın elem potasında olduğu gecede SMS sonuçları Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak.

Survivor'dan elenen isim SMS oylamasına göre Nisa oldu. Elendiği açıklanan Nisa, konseyde gözyaşlarına boğuldu.

Son kez duygularını ifade eden Nİsa, "Berkan devam ettiği için çok ama çok mutluyum. Berkan potaya girince korktum çünkü Berkan performans olarak kesinlikle haketmiyordu. Çok ama çok mutluyum Berkan kaldığı için" dedi.

Survivor'da bu hafta eleme adaylarını 3. kez dokunulmazlığı kazanan Sercan belirlemişti.

ACUN ILICALI'DAN NİSA AÇIKLAMASI

Survivor'da gerçekleşen eleme sonrası Acun Ilıcalı elenen isimle ilgili açıklamalarda bulundu. Ilıcalı şunları söyledi;

Bugün Survivor bir rengini kaybediyor. Her zaman naziktin ve kibardır. Bir çok genç kıza örnek oldun. Sen gidiyorsun diye bir çok arkadaşın ve biz de üzgünüz"

SURVİVOR SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU MU?

Survivor 2020 SMS sıralaması henüz belli olmadı. SMS sıralaması belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SURVİVOR NİSA KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi. Henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takımda yer aldı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı.

15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.