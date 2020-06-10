Survivor'da kim elendi, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9 Haziran 2020? Survivor 2020 SMS sıralaması ve elenen isim

Çeyrek finale kısa süre kala rekabetin arttığı Survivor eleme heyecanı ile izleyici karşısına çıktı. Yunus Emre, Berkan, Yasin ve Evrim'in eleme potasına girdiği gecede, Survivor 2020 SMS sıralamasına göre en çok oyu alan Barış'ın eleme adaylığı düştü. Cemal Can'ın eleme adaylığında da aynı durum yaşandı. Kırmızı takımda en çok oyu alan diğer isim ise Sercan oldu. Mavi takımda en fazla oyu alan diğer yarışmacı da Nisa oldu. İşte, Survivor 2020 elenen isim ve 102. bölüm özeti.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta Cemal Can ve Barış'ın eleme adayı olduğu Survivor konseyinde ilginç anlar yaşandı. Mavi takımda SMS birincisi olan Cemal Can Yasin'i SMS ikincisi olan Nisa ise Evrim'i eleme adayı olarak söyledi.

Kırmızı takımda ise SMS birincisi Barış ikincisi ise Sercan oldu. Elif'in dokunulmazlığı olduğu için kırmızı takımda Berkan ve Yunus Emre eleme adayı oldu.

Yapılan oylama sonucunda Survivor'dan elenen isim bu hafta Yunus Emre oldu.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI

Survivor'da gerçekleşen eleme konseyinin ardından SMS sıralaması belli oldu. 9 Haziran SMS sıralaması şöyle gelişti;

Kırmızı Takım

1) BARIŞ

2) Sercan

3) Berkan

4) Yunus Emre

5) Elif

Mavi Takım

1) CEMAL CAN

2) Nisa

3) Evrim

4) Yasin

5) Ardahan

SURVİVOR'DA İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Surivivor'da yarışmacıların yakınları ile iletişim kurmasını sağlayan iletişim oyunu bu hafta da heyecanlı anlara neden oldu. Survivor Ünlüler Gönüllüler'de çekişmeli geçen mücadeleyi Mavi takımı 10-6 skorla kazandı.

YASİN CEMAL CAN VE NİSA ARASINDA GERGİNLİK

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un 102. bölümünde Yasin, Nisa ve Cemal Can arasında tansiyon yükseldi. Yasin" Benim ayarımı kaçırmayın benim ayarımı kaçırırınız komple ayarınız bozulur" deyince, Nisa'dan " Sen kaç kere bize dedin ben atış yaparken susun diye" cevaı geldi.

"Kafana göre oyunu bırakıp gidiyorsun" diyen Yasin'e bu kez Nisa "Senin gibi onlara mı bağırsaydım" yanıtını verdi. İkili arasındaki tartışmaya Cemal Can da dahil oldu.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Surivivor'un yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.