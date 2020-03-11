Survivor kim elendi? Dün gece iletişim oyununu kim kazandı? SMS sıralaması açıklandı!

Survivor kim elendi sorusu, dün akşam ekrana gelen son bölüm sonrası pek çok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Gecenin sonunda gerçekleşen konseyde açıklanan elenen isim, adadaki hayallerine veda etti. Eleme potasında yer alan 4 yarışmacı arasından en az SMS oyunu alan bir kişinin elendiği gecede, iletişim oyunu heyecanı da yaşandı. Survivor iletişim oyunu ödülünü kazanan taraf, yakınlarından gelen resimli mesajları görüntüledi. Survivor kim elendi sorusunun yanı sıra dün gecenin merak edilen bir diğer gündem maddesi de SMS sıralaması oldu. Survivor SMS sıralaması ile en çok ve en az oyu alan isimler netlik kazandı. Peki, Survivor'da dün akşam kim elendi ve ödül oyununu kim kazandı? İşte, gerginliklerle dolu geceden arda kalanlar

Survivor'un 10 Mart Salı akşamı yayınlanan 17. bölümünde eleme gecesi ve iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Eleme potasında Aşkım'ın olduğu konseyde, en çok SMS oylamasını alan iki yarışmacı elenmesini istedikleri iki yarışmacıyı daha belirledi ve gecenin sonunda bir kişi Survivor'a veda eden isim oldu. Ünlüler takımı 4. hafta SMS sıralaması elemenin ardından açıklandı. Yasin ve Ardahan arasında adada çalışmama konusu nedeniyle çıkan tartışma ise Survivor'da gergin anlara neden oldu.

Ünlüler Gönüllüler formatı ile TV8'de yayınlanan Survivor 2020'nin son bölümü eleme heyecanını ekranlara taşıdı. Haftanın elemesi için kritik olan SMS sıralamasına göre en fazla oyu alan 2 yarışmacı eleme potasına giren 2. ve 3. yarışmacıyı belirledi.

YASİN KILIÇ BALIĞI YAKALADI

Gönüllüler takımında sürekli olarak balık avına çıkan ve takımının güç depolamasına imkan sağlayan Yasin, bu kez kılıç balığı yakaladı.

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da yarışmacıların motive olmasını sağlayan iletişim oyununda her iki takım da ödülü kazanmak için parkurda kıran kırana mücadeleye girişti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı gecede iletişim ödülünü ünlüler takımı 10'a 9 kazandı. Ödüle kavuşan yarışmacılar sevdiklerinden gelen resimli mesajlarla duygusal anlar yaşadı.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da Aşkım'ın eleme potasında olduğu gecede heyecanlı anlar yaşandı. 10 Mart Survivor'un son bölümünde SMS oylaması ile en çok oyu alan ilk isim Ersin ikinci isim ise Mert oldu. Ersin eleme adayı olarak İrem'in Mert ise Aycan'ın ismini verdi.

Konseyde yapılan oylama sonucu bu hafta adaya ve hayallerine veda eden isim İrem Akın oldu. Böylece İrem 4. haftada Survivor'dan elenen yarışmacı oldu.

İŞTE SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI SMS SIRALAMASI

Ünlüler takımı SMS sıralaması ;

1) MERT ÖCAL

2) Ersin

3) Parviz

4) Barış

5) Berkan

6) Aycan

7) Aşkım

8) Sercan

9) Elif

10) İrem

YASİN VE ARDAHAN ARASINDA SERT TARTIŞMA

Survivor 2020 yeni bölümde Gönüllüler takımında kampta iş bölümü tartışması yaşandı. 10 Mart 2020 tarihli Survivor 17. bölümde Yasin'in takım arkadaşlarına söylediği "Çalışmıyor, oturuyorsunuz" gibi sözlerine Ardahan'dan sert cevap geldi. Survivor Yasin, balık avından döndükten sonra Ceyhun'un çalışıp diğer arkadaşlarının oturuyor olması üzerine sinirlenmişti. Ardahan ise Yasin'in bilmeden konuştuğunu ve herkesin çalıştığını söyleyerek sert bir şekilde eleştirdi.

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

3 Mart Survivor'un son bölümünde SMS oylaması ile halktan gelen oylar sonrası en fazla oyu alan iki isim Barış ve Ersin oldu. Ersin eleme adayı olarak İrem'in ismini söyledi. Barış ise Sercan'ın ismini verdi.

Yapılan oylamanın ardından Survivor'a bu hafta veda eden isim Derya Can Göçen oldu.