Survivor'dan kim elendi 7 Temmuz 2020? Survivor SMS sıralamasıyla elenen isim şoke etti - İşte son ödülü kazanan takım

Survivor 2020 finale az bir zaman kala, yeni bir eleme konseyiyle sevenlerinin karşısına çıktı. Bu hafta 3 kez yapılacak olan Survivor elemesinde, ilk veda eden isim belli oldu. Bireysel dokunulmazlığı iki kez kazanan Sercan Berkan ve Yasin'i Cemal Can ise Sercan'ı eleme adayı olarak göstermişti. Rakiplerinden daha az oy olarak Survivor 2020'ye veda edecek ismi Acun Ilıcalı açıkladı. Ödül oyununun da oynandığı Survivor'da mavi takım ödülü kazanarak moral depoladı. İşte, Survivor 129. bölüm özeti.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta Sercan Berkan ve Yasin'in eleme potasında olduğu konseyde halkta gelen SMS sonuçları belli oldu.

Acun Ilıcalı noter tasdikli sonuçları açıkladı. Bu haftaki SMS oylamasına göre, Survivor 2020'den elenen isim Sercan oldu.

SERCAN SON KEZ DUYGULARINI PAYLAŞTI

Survivor'dan elenen Sercan, adada son kez duygularını paylaştı. Sercan "Burada tartışsak da kavga etsek de her bir yarışmacı arkadaşımı ayrı ayrı seviyorum. Hepsine başarılar diliyorum" dedi.

Sercan'ın elenmesiyle ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı ise "Üzgün müyüm üzgünüm. Bence daha da ilerileri gitmeyi hakeden biriydin. Ama takdir halkımızın" diye konuştu.

SURVİVOR SERCAN KİMDİR?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da doğdu. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbol kariyerine adın atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bursaspor'da şampiyonluk mutluluğu yaşayan ve buradaki performansı sonrası 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

Survivor'da bu haftanın SMS sıralaması açıklandığı zaman haberimizde yer vereceğiz.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'de son ödül oyunu oynandı. Survivor'un son ödül oyununfa ödül Dominik Cumhuriyeti'nin en popüler ve lüks oteli oldu.

Seçime mavi takım başladı ve ilk tur eşleşmesi Yasin - Berkan, Elif - Sercan, Barış - Cemal Can şeklinde oldu. Oyunun başında skor iki takım arasında gidip geliyordu. Fakat 2-2’den sonra mavi takım arayı açtı. Mücadelenin sonunda 10-3 skorla Survivor büyük ödül oyununu kazanan Mavi takım oldu.

Böylece mavi takım Survivor'da son ödül oyununu kazanmış oldu.