Survivor kim elendi? Adaya kim veda etti? Survivor'da elenen isim ve Survivor 11. SMS sıralaması 28 Nisan 2020

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler'de eleme heyecanı yaşandı. Rakabetin büyük finale doğru hız kazandığı yarışmanın 28 Nisan Salı akşamı ekranlara gelen 60. bölümünde, yarışmacılar iletişim oyununda ilk olarak karşı karşıya geldi. Sercan, Berkan ve Ersin tartışması ise Survivor son bölüme damga vurdu. Eleme konseyinde ise bir isim Survivor'dan elenerek adaya veda etti. İşte, Survivor kim elendi? Survivor bu hafta kim veda etti? sorularının yanıtına göre, elenen isim..

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un yayınlanan son bölümünde, Ünlüler Gönüllüler iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Parkurda Mert, Ersin ve Sercan arasında yaşanan tartışma son bölüme damga vurdu. Berkan ve Sercan arasında akabinde gelişen antipatik polemiği ise gerginliğe neden oldu.

Rekabetin devam ettiği gecede Survivor iletişim oyununu gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da oynanan iletişim oyunu sonrası yarışmacılar, eleme konseyinde Survivor'dan elenen isimi belirlemek için toplandı.

Gönüllüler takımında bu hafta SMS'te ilk 2'ye giren yarışmacılar, Cemal Can Canseven ve Barış Murat Yağcı oldu.

Ünlüler takımında ise SMS sıralamasında Aycan Yanaç ve Mert Öcal en çok oyu aldı.

Survivor'da yapılan konseyde Yunus Emre ve Gizem eleme adayı olmuştu.

Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da Aycan eleme adayı olarak Ersin'in; Mert Sercan'ın; Cemal Can Yasin'in; Barış ise Ardahan'ın ismini söyledi.

Heyecanlı gelişmelerin yaşandığı konseyde alınan karar doğrultusunda, Survivor'dan elenen isim Gizem Birdal oldu. Gizem elenmesinin ardından konseyde gözyaşlarına boğuldu.

SURVİVOR 11. HAFTA SMS SIRALAMASI

Survivor 11. hafta SMS sıralaması, oylamanın ardından belli oldu. Survivor gönüllüler ve ünlüler takımı SMS oylaması şöyle gelişti;

Gönüllüler takımı SMS sıralaması

1) BARIŞ

2) Cemal Can

3) Nisa

4) Evrim

5) Yasin

6) Berkan

7) Ardahan

8) Gizem

Ünlüler takımı SMS sıralaması

1) AYCAN

2) Mert

3) Elif

4) Sercan

5) Yunus Emre

6) Ersin

7) Aşkım

BERKAN VE MERT ARASINDA ANTİPATİK TARTIŞMASI

Survivor 2020'nin 60. bölüm iletişim ödülü oyunu sonrasında gönüllüler takımından Survivor Berkan ve ünlüler takımından Survivor Sercan arasında antipatik tartışması yaşandı. Survivor Berkan ve Survivor Sercan arasında yaşanan gergin anlara neden oldu.

SURVİVOR GİZEM KİMDİR?

Survivor 2020'de Gönüllüler Takımında yer alan Gizem Birdal 5 Ağustos 1992 İstanbul doğumlu. 10 yaşında Bakırköyspor kulübünde basketbola başlayan Birdal kendisini şu şekilde anlattı:

24 yaşıma kadar aktif basketbol oynadım. 8. sınıfta Oğuzkaan kolejinden burs aldım ve liseyi de burada bitirdim. Alt yapım bitince Bursa Büyükşehir Belediyesiyle anlaştım ve 1 sene Bursa'da oynadım. Devamında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini burslu okudum. Üniversiteden sonra "Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer aldım. Daha sonra 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda yer aldım. En son "Şahin Tepesi" adlı dizide yer aldım. Bunun dışında birkaç reklam projesinde oynadım.