Survivor eleme adayı kim oldu? 29 Mart Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor performans tablosu ve ilk eleme adayı

Heyecanın hız kesmeden devam ettiği Survivor'un yayınlanan son bölümünde, dokunulmazlık mücadelesi ekranlara geldi. Ünlüler gönüllüler formatı ile yayınlanan Survivor'un 29 Mart tarihli 31. bölümünde, eleme gecesi için önem taşıyan dokunulmazlık oyununda büyük rekabet yaşadı. Gecenin sonunda parkurda istediği başarıyı yakalayamayan bir takım dokunulmazlığı kaybetti ve konseyde yapılan oylama ile aralarından bir kişiyi eleme potasına gönderdi. Öte yandan, oyun sırasında, Barış ve Sercan arasında yaşanan tartışma son bölüme damga vurdu. İşte, Survivor eleme adayı ve son bölümde yaşananlar.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin ekranlara gelen bölümünde ünlüler ve gönüllüler, en iyi atışı yapmaya çalıştı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda, Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım bayram yarışı sonrası belli oldu.

Survivor 2. dokunulmazlık oyununu bu hafta ünlüler takımı kazandı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek üzere konseyde toplandı. Gönüllüler takımının yaptığı oylama ile Survivor eleme adayı Yunus Emre oldu. Survivor diğer eleme adayları ise salı günü eleme gecesinde belli olacak.

Eleme adayı olan Yunus Emre, konseyde duygularını ifade etti. Yunus Emre, şunları söyledi;

"Kimseye alınmadım gücenmedim. Değişik bir konsey olacak. Katkı da sağlayamadım. Buradan gitsem de SMS birincisi de çıkıp ismimi söyleseydi ona karşı da saygısızlığım olmadan buradan gidecektim."

SERCAN VE BARIŞ BİRBİRİNE GİRDİ

Survivor 2020 yeni bölümde oyun öncesinde tartışan Barış ile Sercan, dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Skor 6-5 Ünlüler lehine iken Sercan ile Barış parkura çıktı. Barış, oyunu isabetli atışları ile kazandı ve skoru eşitledi. Oyun sonrasında sinirlenen Sercan'ın Barış'ı tehdit ettiği sahneler dikat çekti. İkili arasında yaşanan tartışma bir anda tansiyonu yükseltti.

Acun Ilıcalı konseyde yapılan oylama sonrası Barış'a küfreden Sercan Yıldırım'a uyarıda bulundu.

PERFORMANS SIRALAMASI BELLİ OLDU

Survivor 2020'nin ekranlara gelen son bölümünde, haftalık performans sıralaması belli oldu. Survivor performans başarısı şu şekilde gelişti;