Survivor kadrosunda kimler var? Yarışmacılar belli oldu! İşte Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler kadrosunun tamamı

Survivor yarışmacı kadrosu, yeni sezona kısa süre kala belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler ve Gönüllüler kadrosunda kimlerin olduğu paylaşılan tanıtım fragmanı ile açıklandı. Bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler konsepti ile ekrana gelecek olan yarışma 9 Ocak Cumartesi akşamı başlayacak. Survivor 2021 kadrosunda Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik, Cemal Hünal gibi isimler bulunuyor. Geçen sene Gönüllüler takımında yer alan Meryem Kasap bu yıl Ünlüler kadrosunda bulunuyor.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU

Survivor Gönüllüler yarışmacıları arasında Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora bulunuyor.

SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU

Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer, İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbe k bulunuyor.

Batuhan Karacakaya – Oyuncu

Çağrı Atakan – Oyuncu

Melis Sezer – Milli Tenisçi

İsmail Balaban – Baş Pehlivan

Hayrettin – Oyuncu

Öykü Çelik – Oyuncu

Cemal Hünal – Oyuncu

Merve Aydın – Mİilli Basketbolcu

Meryem Kasap - Milli Atlet

Barış Özbek - Futbolcu