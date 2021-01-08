Survivor kadrosunda kimler var? Yarışmacılar belli oldu! İşte Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler kadrosunun tamamı
Survivor kadrosu, Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Survivor ünlüler gönüllüler formatı ile ekranlara gelecek olan Survivor 2021 yarışmacıları yeni sezon öncesi dikkat çekti. Tanıtım videoları ile açıklanan Survivor Ünlüler takımı kadrosunda Öykü Çelik, Cemal Hünal, Hayrettin gibi isimler yer alırken, Survivor Gönüllüler kadrosunda Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, İlayda Şeker, gibi isimler yer aldı. Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. İşte, Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacılarının tamamı.
Survivor yarışmacı kadrosu, yeni sezona kısa süre kala belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler ve Gönüllüler kadrosunda kimlerin olduğu paylaşılan tanıtım fragmanı ile açıklandı. Bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler konsepti ile ekrana gelecek olan yarışma 9 Ocak Cumartesi akşamı başlayacak. Survivor 2021 kadrosunda Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik, Cemal Hünal gibi isimler bulunuyor. Geçen sene Gönüllüler takımında yer alan Meryem Kasap bu yıl Ünlüler kadrosunda bulunuyor.
SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU
Survivor Gönüllüler yarışmacıları arasında Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora bulunuyor.
SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU
Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer, İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek bulunuyor.
Batuhan Karacakaya – Oyuncu
Çağrı Atakan – Oyuncu
Melis Sezer – Milli Tenisçi
İsmail Balaban – Baş Pehlivan
Hayrettin – Oyuncu
Öykü Çelik – Oyuncu
Cemal Hünal – Oyuncu
Merve Aydın – Mİilli Basketbolcu
Meryem Kasap - Milli Atlet
Barış Özbek - Futbolcu
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