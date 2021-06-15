Survivor İsmail kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? İsmail Balaban haftanın ilk eleme adayını belirledi!

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor 2021, bu yıl da başarılı yarışmacılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Finale doğru yaklaşırken yarışmacılar büyük ödül için tüm gücüyle mücadeleye ediyor. Hafta başında sergilediği başarılı performansla dokunulmazlığı alan İsmail Balaban ise eleme adayı olarak mavi takımdan Dora'nın ismini vermesiyle yeniden gündeme geldi. Peki Survivor İsmail kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? İşte İsmail Balaban ile ilgili bilgiler.

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban 1987'de Antalya'da Elmalı'ya bağlı Akçay köyünde dünyaya geldi. Başpehlivan ünvanını kazanan Balaban, başarılı bir Türk pehlivandır. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin birincisi ilan edildi.

İSMAİL BALABAN BAŞARILARI

2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü

2013 Kırkpınar başpehlivanlığı (Ali Gürbüz doping)

2014 Kurtdereli başpehlivanlığı

2014 Kırkpınar ikinciliği

2015 Kurtdereli ikinciliği

2016 Kurtdereli üçüncülüğü

2017 Kırkpınar başpehlivanlığı

2018 Kurtdereli başpehlivanlığı

2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği

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