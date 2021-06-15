Survivor İsmail kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? İsmail Balaban haftanın ilk eleme adayını belirledi!
Survivor 2021’in favori yarışmacılarından İsmail Balaban, kırmızı takımdaki mücadelesiyle finale doğru yaklaşırken başarılı bir performans sergilemeye devam ediyor. Dokunulmazlık sembolünü alarak haftanın ilk eleme adayını belirleyen İsmail, izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, Survivor İsmail kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? İşte İsmail hakkında tüm merak edilenler…
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor 2021, bu yıl da başarılı yarışmacılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Finale doğru yaklaşırken yarışmacılar büyük ödül için tüm gücüyle mücadeleye ediyor. Hafta başında sergilediği başarılı performansla dokunulmazlığı alan İsmail Balaban ise eleme adayı olarak mavi takımdan Dora'nın ismini vermesiyle yeniden gündeme geldi. Peki Survivor İsmail kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? İşte İsmail Balaban ile ilgili bilgiler.
İsmail Balaban 1987'de Antalya'da Elmalı'ya bağlı Akçay köyünde dünyaya geldi. Başpehlivan ünvanını kazanan Balaban, başarılı bir Türk pehlivandır. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin birincisi ilan edildi.
İSMAİL BALABAN BAŞARILARI
- 2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü
- 2013 Kırkpınar başpehlivanlığı (Ali Gürbüz doping)
- 2014 Kurtdereli başpehlivanlığı
- 2014 Kırkpınar ikinciliği
- 2015 Kurtdereli ikinciliği
- 2016 Kurtdereli üçüncülüğü
- 2017 Kırkpınar başpehlivanlığı
- 2018 Kurtdereli başpehlivanlığı
- 2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği