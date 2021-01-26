Survivor İlayda kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte eleme adayı İlayda Şeker'in hayatı hakkında merak edilenler

Survivor 2021 yarışmacısı İlayda Şeker, yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Ünlüler takımı içerisinde yer alan ve 1994 yılında dünyaya gelen İlayda, Sakarya Üniversitesi mezunu. Survivor'dan önce çeşitli işlerle uğraştığını belirten İlayda Şeker şuan çalışmıyor.

İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

Ünlüler takımı kadrosunda yer alan İlayda Şeker 1994 yılı doğumlu. Nevşehir’de dünyaya gelen Şeker, 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp’te yaşamasını sürdürdü. Üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştiren Survivor İlayda, Sakarya Üniversitesi mezunu. Genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul’da yaşayan dedesinin yanına taşındı.

İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.

Survivor İlayda, ‘Hiçbir oyun oynanmadan ne kazanılır ne de kaybedilir. Ben bu oyunu kaybetmeye değil, kazanmaya geliyorum' ifadelerini kullanarak sporcu kimliği olmadan da bir şey başarabileceğine inandığını söylüyor.

Ünlüler takımına gönderilen İlayda Şeker, şu açıklamayı yapmıştı:

“Mavi takımda yarışmak nasip olmadı. Ünlülerde yarışacağım, kazanacağım, kendime inanıyorum. Üzgünüm bu takımdan gittiğim için, hepsini ayrı ayrı çok seviyorum.”