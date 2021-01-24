Survivor İlayda kimdir, kaç yaşında, nereli? İlayda Şeker hakkında bilgiler
Survivor İlayda merak edilen isimler arasında bulunuyor. Yarışmaya Gönüllüler takımında başlayan İlayda Şeker, daha sonra Ünlüler takımında geçti. Survivor İlayda’nın kaç yaşında ve nereli olduğunu merak ediyorlar. İşte Nevşehir’de dünyaya gelen Şeker hakkında merak edilenler
Survivor yarışmacısı İlayda Şeker sempatik tavırları ile merak edilen isimlerden biri. Ünlüler takımı yarışmacılarından olan Survivor İlayda 1994 doğumlu. İşte Sakarya Üniversitesi mezunu olan İlayda Şeker ile ilgili bilgiler
SURVİVOR YARIŞMACISI İLAYDA ŞEKER KİMDİR?
Ünlüler takımı kadrosunda yer alan İlayda Şeker 1994 yılı doğumlu. Nevşehir’de dünyaya gelen Şeker, 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp’te yaşamasını sürdürdü. Üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştiren Survivor İlayda, Sakarya Üniversitesi mezunu. Genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul’da yaşayan dedesinin yanına taşındı.
İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle