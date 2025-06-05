Survivor Hikmet Tuğsuz sessizliğini bozdu! 'Yarışmaya ağlaya ağlaya veda ettim'

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“Bayrağımıza hakaret edenin karşısında dururum”

Ayrılığın arkasındaki asıl nedenin bir tartışma olduğunu belirten Tuğsuz, 20 Temmuz 2023’te yaşanan olayda bir kişinin Türk bayrağına, devlete ve polise hakaret ettiğini, kendisinin de bu duruma tepki gösterdiğini ifade etti. Mahkemeye çağrıldığı ve denetimli serbestlik süreci nedeniyle yeni bir dosya açıldığını, bu yüzden hakkında yakalama kararı çıktığını belirten yarışmacı, olayın tamamen bir tuzak olduğunu iddia etti.

“Ağlaya ağlaya ayrıldım”

Yarışmadan büyük hayallerle katıldığını belirten Hikmet, “Aylardır şampiyon olmak için savaştım. Ama mecburen ayrıldım, ağlaya ağlaya Survivor’a veda ettim” sözleriyle duygularını dile getirdi.

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SUÇLAMALAR NELER?

Survivor All Star 2025 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz hakkında ortaya atılan dolandırıcılık iddiaları sosyal medyayı salladı.

İşte Hikmet Tuğsuz hakkında ortaya atılan iddiaların bazıları...