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Survivor Hikmet Tuğsuz sessizliğini bozdu! 'Yarışmaya ağlaya ağlaya veda ettim'

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#Hikmet Tuğsuz#Survivor Hikmet Tuğsuz#Survivor
Survivor Hikmet Tuğsuz sessizliğini bozdu Yarışmaya ağlaya ağlaya veda ettim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 14:56

Survior Hikmet Tuğsuz, hakkında çıkan “dolandırıcılık” söylentilerini sert bir dille yalanladı. Herhangi bir suçtan ceza almadığını belirten Tuğsuz, “Eğer biri bu iddiayı ispatlarsa 10 milyon TL’yi kimsesiz çocuklara bağışlayacağım” diyerek iddialara meydan okudu.

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“Bayrağımıza hakaret edenin karşısında dururum”

Ayrılığın arkasındaki asıl nedenin bir tartışma olduğunu belirten Tuğsuz, 20 Temmuz 2023’te yaşanan olayda bir kişinin Türk bayrağına, devlete ve polise hakaret ettiğini, kendisinin de bu duruma tepki gösterdiğini ifade etti. Mahkemeye çağrıldığı ve denetimli serbestlik süreci nedeniyle yeni bir dosya açıldığını, bu yüzden hakkında yakalama kararı çıktığını belirten yarışmacı, olayın tamamen bir tuzak olduğunu iddia etti.

Survivor Hikmet Tuğsuz sessizliğini bozdu Yarışmaya ağlaya ağlaya veda ettim

“Ağlaya ağlaya ayrıldım”

Yarışmadan büyük hayallerle katıldığını belirten Hikmet, “Aylardır şampiyon olmak için savaştım. Ama mecburen ayrıldım, ağlaya ağlaya Survivor’a veda ettim” sözleriyle duygularını dile getirdi.

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Survivor Hikmet Tuğsuz sessizliğini bozdu Yarışmaya ağlaya ağlaya veda ettim

SUÇLAMALAR NELER?

 Survivor All Star 2025 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz hakkında ortaya atılan dolandırıcılık iddiaları sosyal medyayı salladı.

İşte Hikmet Tuğsuz hakkında ortaya atılan iddiaların bazıları...

  1. Dolandırıcılıktan ceza aldığı ve bu yüzden yarışmadan ayrıldığı ileri sürüldü.

  2. Hakkında mahkeme kararı bulunduğu ve bu nedenle hakkında yakalama kararı çıkarıldığı iddia edildi
    .
  3. Tuğsuz’un geçmişte başka bir olaya karıştığı ve bu nedenle adli denetim altında olduğu öne sürüldü.

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