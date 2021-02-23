Survivor Hanzade kimdir, kaç yaşında ve eşi kim? Survivor yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu'nun hayatı ve biyografisi

Survivor yarışmacısı, Hanzade Ofluoğlu, adından söz ettirmeye devam ediyor. Sakin tavrı ile dikkatleri üzerine toplayan Survivor Hanzade 5 yıl Acun Medya’da sunuculuk yaptıktan sonra Survivor'a katılarak izleyenlerin dikkatini çekmişti. Saygın Ofluoğlu ile 2010 yılında evlenen Survivor Hanzade Spor yapmayı ve hayvanları çok sevdiğini belirtiyor. Hanzade Ofluoğlu, geçirdiği rahatsızlıkla zor günler yaşadığını anlatmıştı.

SURVİVOR HANZADE OFLUOĞLU KİMDİR?

Hanzade Ofluoğlu, 1988 İzmir doğumlu. 17 yaşında Koç Üniversitesi’nde okumak için İstanbul’a gelen Ofluoğlu 'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla adını duyurdu. Bir süre 'Yok Böyle Dans'ta sunuculuk yapan Ofluoğlu, daha sonra da Survivor'da aynı görevi üstlendi.

Acun Medya’da 5 yıl sunuculuk yaptıktan sonra sporla ilgilenmeye başladı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyor. Eski soyadı Durmuş olan Hanzade Ofluoğlu 10 yıldır evli.

SAYGUN OFLUOĞLU KİMDİR?

Saygun Ofluoğlu, 2010 yılında Hanzade Ofluoğlu ile dünyaevine girmiştir. 2007 yılında Koç Üniversitesi İşletme ve Yönetim bölümünden mezun olan Saygun Ofluoğlu, aynı yıl PepsiCo'da satış müdürü olarak göreve başladı.

2008 yılında Philip Morris firmasında iş geliştirme sorumlusu olarak görev alan Saygun Ofluoğlu, 2012 yılından bu yana Koç Üniversitesi Rams Genel Müdürlüğü'nü üstlenmektedir.

Saygun Ofluoğlu'nun eşi Hanzade Ofluoğlu ise 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Hanzade Durmuş Ofluoğlu olan Survivor Hanzade'nin memleketi İzmir'dir. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuyan Hanzade Survivor, Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi eğitim hayatını tamamladı.

HANZADE OFLUOĞLU GEÇİRDİĞİ HASTALIK HAKKINDA KONUŞTU

Hanzade Ofluoğlu geçirdiği ağır hastalık ile ilgili konuştu. Bir dönem obsesif kompülsif bozukluk ile mücadele eden Hanzade, 2,5 yılda normale dönebildiğini anlattı.

Obsesif Kompülsif Bozukluk; obsesyon adı verilen takıntılı düşünce, fikir ve dürtüler ile kompulsiyon adı verilen yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemlerden oluşan, takıntılı düşüncelerin günlük yaşamı etkileyecek, günlük aktiviteleri kısıtlayacak düzeye gelmesidir.

Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler, kontrol edemedikleri yinelenen ve stres yaratan düşünceler, korkular veya görüntüler (obsesyonlar) nedeniyle huzursuz olurlar. Bu düşüncelerin yarattığı anksiyete bazı hareketleri ya da rutinleri acil olarak gerçekleştirme ihtiyacına (kompülsiyonlar) neden olur. Ritüeller takıntılı düşünceleri önleme veya akıldan uzaklaştırma girişimiyle yapılır.

Tekrarlanan hareketler gerginliği geçici olarak durdurur, obsesif düşünceler tekrar oluştuğunda kişinin bu hareketleri hemen tekrar etmesi gerekir. Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler saplantılarının ve takıntılarının gerçek dışı veya manasız olduğunun farkında olabilirler, fakat kendilerini durduramazlar.