Survivor Hanzade kimdir, kaç yaşında? Hanzade Ofluoğlu hastalığı hakkında açıklama yaptı

Survivor Hanzade bu hafta eleme potasına yer alıyor. Merak edilen isimlerden olan Hanzade, geçtiğimiz günlerde geçirdiği hastalık ile ilgili açıklama yapmıştı. Bir dönem obsesif kompülsif bozukluk ile mücadele eden Hanzade, 2,5 yılda normale dönebildiğini söylemişti.

SURVİVOR HANZADE OFLUOĞLU KİMDİR?

Hanzade Ofluoğlu, 1988 İzmir doğumlu. 17 yaşında Koç Üniversitesi’nde okumak için İstanbul’a gelen Ofluoğlu 'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla adını duyurdu. Bir süre 'Yok Böyle Dans'ta sunuculuk yapan Ofluoğlu, daha sonra da Survivor'da aynı görevi üstlendi.

Acun Medya’da 5 yıl sunuculuk yaptıktan sonra sporla ilgilenmeye başladı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyor. Eski soyadı Durmuş olan Hanzade Ofluoğlu 10 yıldır evli.

HANZADE OFLUOĞLU GEÇİRDİĞİ HASTALIK HAKKINDA KONUŞTU

Hanzade Ofluoğlu geçirdiği ağır hastalık ile ilgili konuştu. Bir dönem obsesif kompülsif bozukluk ile mücadele eden Hanzade, 2,5 yılda normale dönebildiğini anlattı.

Obsesif Kompülsif Bozukluk; obsesyon adı verilen takıntılı düşünce, fikir ve dürtüler ile kompulsiyon adı verilen yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemlerden oluşan, takıntılı düşüncelerin günlük yaşamı etkileyecek, günlük aktiviteleri kısıtlayacak düzeye gelmesidir.

Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler, kontrol edemedikleri yinelenen ve stres yaratan düşünceler, korkular veya görüntüler (obsesyonlar) nedeniyle huzursuz olurlar. Bu düşüncelerin yarattığı anksiyete bazı hareketleri ya da rutinleri acil olarak gerçekleştirme ihtiyacına (kompülsiyonlar) neden olur. Ritüeller takıntılı düşünceleri önleme veya akıldan uzaklaştırma girişimiyle yapılır.

Tekrarlanan hareketler gerginliği geçici olarak durdurur, obsesif düşünceler tekrar oluştuğunda kişinin bu hareketleri hemen tekrar etmesi gerekir. Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler saplantılarının ve takıntılarının gerçek dışı veya manasız olduğunun farkında olabilirler, fakat kendilerini durduramazlar.

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