Survivor hangi günler yayınlanıyor, yeni bölüm bu akşam yok mu? İşte Survivor günleri

Survivor ekran macerasına hızlı bir giriş yaptı. Ünlüler ve Gönüllüler konseptiyle yayınlanan Survivor, belirlenen günlerde izleyicilerle buluşacak. 13 Ocak tarihli yayın akışına göre, Survivor yerine "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi ekranlarda olacak. 9 Ocak'ta ekran macerasına başlayan Survivor, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, perşembe olmak üzere haftanın 5 günü yayınlanacak.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'ın yayınlanan son bölümünde eleme heyecanı vardı.

Ünlüler ile Gönüllüler arasında nefes kesen mücadeleler sonrası bu haftanın ilk eleme adayları Sena ve Dora oldu. SMS birincisi seçilen Poyraz ise 3. eleme adayı olarak Reşat'ın ismini söyledi. SMS oylamasının yapılmasının ardından Survivor'dan elenen isim Sena oldu.

Sena, izleyicilerden toplam yüzde 33 oy oranı alarak yarışmadaki hayallerine veda etti.