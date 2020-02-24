Survivor gönüller takımı yarışmacısı Tayfun Erdoğan kimdir, kaç yaşında?
Survivor yarışmasının başlaması ile birlikte yarışmacılar bilgileri de seyirciler tarafından merak ediliyor. Bu isimlerden biri de Tayfun Erdoğan. Peki Tayfun Erdoğan kimdir kaç yaşında?
Survivor gönüllüler takımı yarışmacılarından Tayfun Erdoğan izleyicilerin merak ettiği isimlerden biri. Peki Tayfun Erdoğam kimdir ve kaç yaşında?
Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğmuştur. Tayfun Erdoğan kendisini şöyle tanımlıyor;
Bursa Osmangazi 4 Kasım 1991 doğumluyum. İlkokul ve ortaokul Bisaş İlkögretim Okulunda okudum. Bursaspor alt yapısında futbol hayatım geçti. Liseyi de Bursa Hasan Ali Yücel lisesinde okuyup mezun oldum. Uludağ üniversitesi 2 yıllık İşletme Bölümünden mezunum. 29 yaşındayım Bursa'da yaşamaya devam ediyorum.
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