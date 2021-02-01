Survivor Gonca kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 yeni yarışmacıları arasında!

Survivor 2021 kadrosuna bu akşam yeni yarışmacılar katılıyor. Yeni yarışmacılar arasında yer alan Gonca Kakar’ın boyu 1.77. Survivor Gonca, Mersin Üniversitesi mezunu.

SURVİVOR YARIŞMACISI GONCA KİMDİR?

Survivor’ın yeni yarışmacılarından biri olan Gonca Kakar, 1 Temmuz 1989 doğumlu. Beden eğitimi öğretmeni ve pilates eğitmeni olan Gonca, Mersin Üniversitesi mezunu. Yeni yarışmacısının yaptığı sporlar arasında dalış yapmakta yer alıyor.