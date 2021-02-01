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Televizyon
Haber Giriş: 01.02.2021 - 17:06 | Son Güncelleme:

Survivor Gonca kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 yeni yarışmacıları arasında!

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Survivor Gonca kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 yeni yarışmacıları arasında!
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Survivor yeni yarışmacılarından olan Gonca Kakar ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Yeni bölümde kadroya katılacak olan Gonca’nın kaç yaşında olduğu ve yaptığı sporlar merak konusu haline geldi. İşte 1989 doğumlu yarışmacı hakkında merak edilenler

Survivor 2021 kadrosuna bu akşam yeni yarışmacılar katılıyor. Yeni yarışmacılar arasında yer alan Gonca Kakar’ın boyu 1.77. Survivor Gonca, Mersin Üniversitesi mezunu.

SURVİVOR YARIŞMACISI GONCA KİMDİR?

Survivor’ın yeni yarışmacılarından biri olan Gonca Kakar, 1 Temmuz 1989 doğumlu. Beden eğitimi öğretmeni ve pilates eğitmeni olan Gonca, Mersin Üniversitesi mezunu. Yeni yarışmacısının yaptığı sporlar arasında dalış yapmakta yer alıyor.

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