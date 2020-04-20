Survivor Gizem kimdir? Survivor 2020 Gizem Birdan kaç yaşında?

Survivor Gizem merak edilen isimler arasında yerini aldı. Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan Gizem Birdan’ın basketbol geçmişi bulunuyor. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Birdan farklı dizi ve tiyatrolarda rol almış. İşte Survivor Gizem ile ilgili merak edilenler…

SURVİVOR GİZEM KİMDİR?

Survivor 2020'de Gönüllüler Takımında yer alan Gizem Birdal 5 Ağustos 1992 İstanbul doğumlu. 10 yaşında Bakırköyspor kulübünde basketbola başlayan Birdal kendisini şu şekilde anlattı:

24 yaşıma kadar aktif basketbol oynadım. 8. sınıfta Oğuzkaan kolejinden burs aldım ve liseyi de burada bitirdim. Alt yapım bitince Bursa Büyükşehir Belediyesiyle anlaştım ve 1 sene Bursa'da oynadım. Devamında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini burslu okudum. Üniversiteden sonra "Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer aldım. Daha sonra 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda yer aldım. En son "Şahin Tepesi" adlı dizide yer aldım. Bunun dışında birkaç reklam projesinde oynadım.