Survivor Gizem kimdir? Survivor 2020 Gizem Birdal kaç yaşında?

Survivor Gizem merak edilen isimler arasında yerini aldı. Survivor Gizem kimdir, kaç yaşında? Tv 8 ekranlarında yayınlanan yarışma bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Gönüllüler Takımı ve Ünlüler Takımı arasında yaşanan mücadeleler televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İşte Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan Gizem Birdal ile ilgili merak edilenler…

SURVİVOR GİZEM KİMDİR?

Survivor 2020'de Gönüllüler Takımında yer alan Gizem Birdal 5 Ağustos 1992 İstanbul doğumlu. 10 yaşında Bakırköyspor kulübünde basketbola başlayan Birdal kendisini şu şekilde anlattı:

24 yaşıma kadar aktif basketbol oynadım. 8. sınıfta Oğuzkaan kolejinden burs aldım ve liseyi de burada bitirdim. Alt yapım bitince Bursa Büyükşehir Belediyesiyle anlaştım ve 1 sene Bursa'da oynadım. Devamında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini burslu okudum. Üniversiteden sonra "Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer aldım. Daha sonra 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda yer aldım. En son "Şahin Tepesi" adlı dizide yer aldım. Bunun dışında birkaç reklam projesinde oynadım.