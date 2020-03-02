Survivor Gizem Birdal kimdir kaç yaşındadır? Survivor Gizem'in hayatıyla ilgili merak edilenler
Survivor 2020'ye katılan 4 ismi ödül oyunu öncesi Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor'a veda eden Fatma ve Erman'ın yerine gelen yarışmacılardan biri olan Gizem Birdal gönüllüler takımında mücadele edecek. Basketbolcu olan Survivor Gizem Birdal'ın hayatı, yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Survivor Gizem Birdal kimdir kaç yaşındadır? İşte, Survivor 2020 gönüllüler takımı yarışmacısı olan Survivor Gizem Birdal'ın biyografisi ve hayatıyle ilgili merak edilen bazı bilgiler.
Survivor Gizem kimdir sorusu, yarışmanın ekranlara gelen son bölümünün ardından merak konusu oldu. Survivor Gönüllüler takımına diskalifiye olan isimlerin yerine gelen Gizem Birdal, sosyal medyada da gündem oldu. Peki, Gizem Birdal kimdir kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte, Survivor Gizem Birdal ile ilgili merak edilen bilgiler.
GİZEM BİRDAL KİMDİR?
Heyecanla izlenen Survivor 2020'de yeni yarışmacılar açıklandı. Acun Ilıcalı, ödül oyunu öncesinde yarışmacıları takdim etti. Bu yarışmacılardan biri de Gizem Birdal. Basketbolcu olan Gizem Birdal, Survivor 2020'de Gönüllüler takımında yarışacak.
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