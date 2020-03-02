Survivor Gizem Birdal kimdir kaç yaşındadır? Survivor Gizem'in hayatıyla ilgili merak edilenler

Survivor Gizem kimdir sorusu, yarışmanın ekranlara gelen son bölümünün ardından merak konusu oldu. Survivor Gönüllüler takımına diskalifiye olan isimlerin yerine gelen Gizem Birdal, sosyal medyada da gündem oldu. Peki, Gizem Birdal kimdir kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte, Survivor Gizem Birdal ile ilgili merak edilen bilgiler.

GİZEM BİRDAL KİMDİR?

Heyecanla izlenen Survivor 2020'de yeni yarışmacılar açıklandı. Acun Ilıcalı, ödül oyunu öncesinde yarışmacıları takdim etti. Bu yarışmacılardan biri de Gizem Birdal. Basketbolcu olan Gizem Birdal, Survivor 2020'de Gönüllüler takımında yarışacak.