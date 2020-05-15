Survivor Evrim kimdir, nereli ? Yasin ile kavga eden Evrim Keklik sözleri sosyal medyaya damga vurdu

Survivor'da gün geçtikçe sinirler gerilmeye devam ediyor. Survivor son bölümde basketbol oyunu öncesinde Yasin ve Evrim arasında kamplarında büyük bir tartışma yaşandı.Bir anda sertleşen diyaloglar sosyal medyanın da en çok konuşulan konusu oldu. Çileden çıkan Evrim'in "Şu saatten sonra seni yerden çekip kaldırmıyorum. Kendini kurnaz zanneden ama kurnaz olamayan insan. Ben seni kendi silahınla batıracağım az kaldı. Sen battın zaten uzatmaları oynatıyorsun sayemde. Bak ben seni bu hafta nasıl batırıyorum" sözleri şok etkisi yarattı.

"Sen kimsin beni bataktan çıkaracaksın. Ama beni bağırtamazsın Evrim'le her sabah çay içtiğim kadar, sohbet ettiğim kadar Nisa ve Ardahan'la sohbet etmedim" sözleri ise soru işaretlerine neden oldu. Bir anda yükselen kavganın net sebebi anlaşılamadı.

EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Survivıor 2020'nin hırslı yapısıyla dikkat çeken ismi Evrim Keklik, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda spora ilgi duymaya başlayan Evrim Keklik, henüz ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladı ve 10 yıl boyunca aktif olarak yer oldu. Fenerbahçe ardından Galatasaray voleybol takımına transfer olan Evrim Keklik, 1 yıl sonra Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transfer edildi.

Sonrasında yaşadığı talihsizlik nedeniyle sağlık sorunları yaşadı ve voleybola ara vermek zorunda kaldı. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam etti

Üniversitede 4 yıl yüzdü ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldu. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdüğü için İstanbul'a, yani ailemin yanına 2017 yılında geri dönebildi. Farklı spor dallarıyla ilgilenen Evrim Keklik, döndükten sonra sualtı hokeyine başladı.Artık Survivor Evrim olarak tanınan Evrim Keklik, ıssız adaya gelmeden önce spor kulübünde yüzme antrenörlüğü yapıyordu.