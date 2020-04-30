Survivor'da haftaları devirmeyi başaran Evrim Keklik'in hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Sporcu kimliği ile ön plana çıkan Evrim Keklik daha önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılmıştı. Hırslı yapısıyla ve yarışmayı kaybettiğinde verdiği tepkilerle gözlerin çevrildiği Survivor Evrim hakkında en çok araştırılan konuları derledik. İşte Survivor Evrim'in biyografisi...

Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında? Survivo Evrim Keklik’in mesleği ne?

Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda spora ilgi duymaya başlayan Evrim Keklik, henüz ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladı ve 10 yıl boyunca aktif olarak yer oldu. Fenerbahçe ardından Galatasaray voleybol takımına transfer olan Evrim Keklik, 1 yıl sonra Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transfer edildi.

Sonrasında yaşadığı talihsizlik nedeniyle sağlık sorunları yaşadı ve voleybola ara vermek zorunda kaldı. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam etti

Üniversitede 4 yıl yüzdü ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldu. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdüğü için İstanbul'a, yani ailemin yanına 2017 yılında geri dönebildi. Farklı spor dallarıyla ilgilenen Evrim Keklik, döndükten sonra sualtı hokeyine başladı.Artık Survivor Evrim olarak tanınan Evrim Keklik, ıssız adaya gelmeden önce spor kulübünde yüzme antrenörlüğü yapıyordu.