Survivor Evrim Keklik kimdir nereli ve kaç yaşında? İlk haftadan gözyaşlarına boğuldu!

Evrim Keklik Survivor 2020'de dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Gönüllüler takımında yer alan Evrim Keklik, yarışmanın zorluğu hakkında düşüncülerini gözyaşları içinde anlattı. Peki, Survivor Evrim Keklik kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Bir ara Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e de katılan Survivor yarışmacısı Evrim Keklik, verdiği bilgilerle kendisini şu şekilde tanımlıyor;

Merhaba, ben Evrim Keklik 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum ilkokul 1. sınıfta Fenerbahce Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi BESYO bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve su altı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.

SURVİVOR EVRİM YARIŞMANIN BEŞİNCİ GÜNÜNDE ADA ŞARTLARINA İSYAN ETTİ

Survivor Evrim'in ada şartlarına isyan ettiği o sözler;

"Gerçekten çok kötüyüm. Ama bugün daha iyiyim. Bunları annem görmesin lütfen. Önce beni buraya getirseydiniz, bir gün deneme yapsam yemin ederim gelmezdim. Çok zor. Ağlayamıyorum gücüm yok. İnsanlar var utanıyorum orada ağlayamıyorum. Diyecekler kocaman kadın ağlıyor. Su içmek mide bulandırıyor, kokonat ishal yapıyor. Gerçekten hiçbir şey yiyemiyorum. Sohbet etmek istiyorum, çay kahve içmek istiyorum. Minderde oturmak istiyorum.

Bana lütfen insan gibi bir çay verebilir misiniz, bana bir çay bir kahve verin. Gerçekten moralim çok bozuk, bir insanla sohbet etmek istiyorum. Adanın dışında kendi hayatımı anlatmak istiyorum. Onunla konuşmak istiyorum. Burası bana çok ağır geldi. Ben böyle olduğunu gerçekten bilmiyordum. O parkuru yapmak zor değil, o parkura gelene kadar anan ağlıyor zaten burada. O parkur kolay aslında, yemek ye 2 saat öncesinde, ısın, ondan sonra mis gibi çıkar yaparsın o parkuru. Dizim ağrıyor, sırtım ağrıyor, yastık yok, dümdüz yatıyorsun, boynum ağrıyor. Pislik cabası, daha ne söyleyebilirim ki, gerçekten moralim çok bozuk."