Survivor Evrim Keklik kimdir, hangi programı sunuyor?
Survivor 2020 sezonuyla tanınan Evrim Keklik, MasterChef'e konuk olarak katıldı. Programın tanıtımında magazin programı sunuculuğu yapmaya başladığını söyleyen Evrim Keklik'in hayatına dair bilgiler yeniden gündeme geldi. Peki, Survivor Evrim Keklik kimdir, hangi programı sunuyor?
Hafta içi her gün Uçan Kuş TV’de yayınlanan Hayatın İçinden programı sunuculuğunu üstleniyor.
1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Evrim Keklik, ilkokulda voleybola ilgi duymaya başladı. 10 yıl boyunca Fenerbahçe Spor Kulübünün voleybol takımında yer alan Evrim Keklik daha sonrasında Galatasaray’a transfer olmuştur. 1 yıl Galatasaray’da oynadıktan sonra yaşadığı sakatlık nedeni ile takımdan ayrıldı. Ankara Üniversitesi Besyo bölümünde lisansını tamamlayan Keklik 4 yıl yüzücülük yapmıştır. Daha öncesinde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Keklik bu yarışmadan 30.000 TL’lik ödül ile ayrıldı. Evrim Keklik'in tanınırlığını arttıran program ise Survivor oldu. Survivor 2020 sezonunda yarışan Evrim Keklik, yarışmanın sonlarına kadar kalmayı başardı.
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