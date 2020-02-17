Survivor eski şampiyonu Uğur Pektaş kimdir? Uğur Pektaş’ın eski eşi ve çocuğu hakkında bilgiler
Survivor’ın ilk şampiyonu olarak tarihe geçen Uğur Pektaş, 2020 sezonuyla gündeme geldi. Survivor 2020 Ünlüleri arasında en dikkat çeken isimlerden olan Uğur Pektaş, son zamanlarda yaptığı yardım çalışmalarıyla bilinen Gamze Özçelik’le hayatını birleştirmişti. Peki, Uğur Pektaş kimdir, Gamze Özçelik’le ne zaman evlenmişti, çocuğu var mı?
Survivor yarışmasının yanı sıra yer aldığı dizi projeleriyle tanınan Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde dünyaya geldi. Anne- babası 13 yaşındayken boşandı. Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü’nde okurken tur rehberliği yaptı. Survivor Türkiye yarışmasını kazandıktan hemen sonra oyunculuk kariyerine başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Gamze Özçelik'le 2008 yılında hayatını birleştiren Pektaş, 2005-2006 döneminde birkaç dizi denemesinden sonra uzun soluklu olarak Arka Sokaklar'da rol aldı. 2011'de Gamze Özçelik'ten boşanan Uğur Pektaş, son olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde oynamıştı. Uğur Pektaş’ın Gamze Özçelik’ten 2010 doğumlu Murathan Pektaş isminde bir oğlu var.
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