Survivor erzak ödülünü kim kazandı? 3 Nisan Survivor en iyiler ve erzak ödülünü kazanan takım

Survivor 2020'nin 35. bölümünde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı erzak oyununda karşı karşıya geldi. Gönüllüler 1-0 önde iken Barış ile Mert arasında çekişmeli mücadele yaşandı. Erzak oyununda iki yarışmacı da zorlu parkura aynı zamanda bitirdi ve atışlara geldiler. Kıyasıya rekabetin yaşandığı gecede bir takım ödülü alarak yarışmaya motive oldu. İşte, 3 Nisan Survivor ödül oyununu kazanan takım.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Surivovor'un ekranlara gelen son bölümünde erzak yiyecek ödülü mücadelesi yaşandı. Oyundan önce seçim avantajını elde etmek isteyen takımlar parkura üçer erkek, ikişer kadın yarışmacı ile çıktı. Bayrak yarışı şeklinde takım halinde oynanan avantaj oyununda kazanan takımı son atışlar belirledi. Tereyağı, peynir,ekmek, patates, ödülünü almak için yarışmacılar ter döktü. Survivor erzak ödülünü bu hafta 10'a 6 ünlüler takımı kazandı.

ERKEKLERDE EN İYİLER ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da erkeklerde haftanın en iyiler ödülü oynandı. Oyun Sercan ve Barış arasında yaşandı. Kafa kafaya giden oyun sonunda en iyiler ödülünü Barış kazandı.

KADINLARDA EN İYİLER ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 35. bölümde performans birincileri olan Ünlülerden Aycan ile Gönüllülerden Evrim, en iyiler oyununda karşı karşıya geldi. iki arkadaşlarını daha ödüle götürmek için mücadele eden yarışmacılardan bu hafta ödülü kazanan isim Aycan oldu.