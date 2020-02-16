Survivor Ersin Korkut kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor Ersin Korkut Yılmaz Erdoğan’ın akrabası mı? Ersin Korkut'un hayatı

Sinema, dizi ve reklam projeleriyle tanınan Ersin Korkut, Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda yer alan isimlerden biri oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile geniş bir kitleye ulaşan Ersin Korkut'un ıssız adadaki performansının yanı sıra hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Ersin Korkut kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor Ersun Yılmaz Erdoğan’ın akrabası mı?

BKM Mutfak ekibiyle tanınan Ersin Korkut, 8 Kasım 1977 tarihinde Hakkâri'de dünyaya geldi. Teyzesinin oğlu olan sinemacı Yılmaz Erdoğan'ın desteğiyle oyunculuğa ilk adımını attı. İstanbul'a gelmeden önce Hakkâri'de taksi şoförlüğü yapmış ardından İstanbul'da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalıştı. Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen Ersin Korkut İstanbul'da hiçbir tanıdığını aramamış ancak bir gün, kuzeninin Merter'de bir pizzacıda çalıştığını duyan Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'u bulmuş ve Beşiktaş Kültür Merkezi'nde yanına, çalışması için çağırdı. 2000 yılında BKM'nin çeşitli birimlerinde görev almaya başladı. "Bana Bir Şeyhler Oluyor" adlı tiyatro oyununun arka kadrosunda çalışırken, oyunda kendisi için uygun bir rol fark etti. Oyunda oynamak isteyen Ersin Korkut'a, Yılmaz Erdoğan Bu işler o kadar kolay değil dese de ben kendime güveniyorum abi diyerek rolü kaptı.

Ersun Korkut, Cem Yılmaz ile birlikte bir cips markasının reklamlarında rol alan canlandırdığı rollerdeki ilginç şivesi ve rol aldığı reklamdaki "Doktor bu ne?" repliği ile tanındı. BKM bünyesinde hazırlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı televizyon programındaki komik tiplemeleri ile beğeni topladı.

Oynadığı filmler

• Bir Demet Tiyatro• Organize İşler : 2005 (Film)

• Kutsal Damacana : 2007 (Film)

• Neşeli Hayat : 2009 (Film)

• Çok Filim Hareketler Bunlar : 2009 (Film)

• Çok Güzel Hareketler Bunlar : Mayıs 2008 (Kanal D) Ersin rolünde

• Kutsal Damacana: Dracoola : 2011 (Film)

• Patron Mutlu Son İstiyor : 2014 (Film)

• Bana Bir Şeyler Oluyor : 2003

• İçimdeki Ses : 2015 (Film) Yılmaz rolünde

• Ekşi Elmalar : 2016

• Kolonya Cumhuriyeti : 2017

• Organize İşler 2: Sazan Sarmalı : 2019 - Ersin

• Feride : 2020



Yer aldığı diziler

• Dostlar Mahallesi 2017 (Dizi) Kanal D

• Çocuklar Duymasın 2010 (Dizi) Atv

• Galip Derviş 2013-2014 (Dizi) Kanal D

• Bana Baba Dedi 2015 (Dizi) TV8

• Geldim Gördüm Güldüm 2016 Show TV