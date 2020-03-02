Survivor Erman elendi mi? Survivor Erman kimdir ve neden diskalifiye oldu?

Survivor Erman, elenen isim olmasının ardından araştırılmaya başlandı. Yarışmada sert tavrı ile dikkat çeken Erman Altıkardeş, Acun Ilıcalı'nın elenen isimler arasında olduğunu açıkladığı yarışmacılardan birisi olarak açıklandı. Peki, Survivor Erman kimdir ve neden diskalifiye oldu? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

SURVİVOR ERMAN NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Acun Ilıcalı, Erman'ın diskalifiye olduğunu şu sözlerle duyurdu;

"Biz Erman'ın Survivor'a adepte olamadığını, devam edecek durumda olmadığını kararlaştırdık. Erman bu yüzden Survivor'a devam etmeyecek."

Erman, önceki haftalarda Yasin ile kavgası nedeniyle uyarı almıştı

SURVİVOR ERMAN KİMDİR?

Erman Altıkardeş, 22 Şubat 1996 tarihinde doğdu. Balkan göçmeni anne babanın oğlu olarak dünyaya gelen Altıkardeş, küçük yaşta iken Altay kulübünün alt yapısında kariyerine başladı.

Kaleci olarak görev alan Erman Altıkardeş, 2011 yılında Almanya’nın Bremen kentinde One Nation Cup’ta ülkesini uluslararası seviyede temsil etti. Altıkardeş, daha önce Özçamdibispor, Altay ve son olarak 2013 senesinde Ekol Göz Menemenspor formaları giydi.

Lise öğrenimini Nevvar Salih İşgöre, Üniversite eğitimini ise Yaşar Üniversitesi Lojistik bölümünde tamamladı.