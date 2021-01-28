Survivor Emin kimdir, kaç yaşında? Emin Günenç hakkında bilgiler

Emin Günenç, Survivor 2021 yarışmacıları arasında bulunuyor. Gönüllüler takımı yarışmacısı Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümü mezunu. Survivor Emin, Kanal D’de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde rol almış.

SURVİVOR YARIŞMACISI EMİN KİMDİR?

Emin Günenç, 23 Temmuz 1994 İstanbul’da doğumlu. Aslen Tekirdağ Şarköylü olan Günenç, Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümü mezunu.

8 yaşında futbola başlayan Emin, 18 yaşına kadar futbol oynadığını sakatlanınca bırakmak zorunda kaldığını açıkladı. Emin açıklamasında, ‘Üniversite bitince oyunculuk eğitimi aldım. En son Kanal D’de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadım.’ dedi.

Günenç, oyunculuk eğitimi aldığı yıllarda zamanının büyük bir kısmını da spor yaparak değerlendirmiş. Daha önce de seçmelere kalan Emin, 2019 yılında finale kalıp yedeklerde yer almış.