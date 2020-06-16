Survivor Elif'in eşi Yalım Gören merak ediliyor: Survivor Elif kimdir?

Survivor’ın iddialı ismi Elif parkurda yaşadığı sakatlıkla ekran başındakileri ve yarışmacı arkadaşlarını korkuttu. Çeyrek finali garantileyen isimlerden olan Survivor Elif'in sağlık durumu hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, Elif'in adada kalmaya devam edeceğini söyledi.

SURVİVOR ELİF KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 tarihinde Bursa'nın İznik ilçesinde dünyaya geldi. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmıştır. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir. Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

SURVİVOR ELİF KİMİNLE EVLİ?

Elif Yıldırım Gören, Enka Spor kulübünün İdari Menajeri ve Yöneticisi Yalım Gören ile evli.

Survivor 2020 sezonunun Ünlüler yarışmacılarından biri olan Elif Yıldırım Gören, sembol oyununu kazandı ve 2020’de çeyrek finale kalan ilk isim oldu. Survivor 106. bölümde sakatlanan Elif Yıldırım Gören'in yarışmaya devam edip edemeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.