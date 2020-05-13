Survivor Elif Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor yarışmasının başarılı performans gösteren isimlerinden biri olan Elif Yıldırım'ın kişisel bilgileri merak ediliyor. Peki Elif Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Elif Yıldırım hakkında detaylar
Survivor Elif kimdir? sorusu, Survivor 2020 hayranları tarafından sorgulanıyor. Survivor Ünlüler takımında mücadele eden Elif performansıyla dikkatleri üzerine topluyor. Bu senenin dikkat çeken yarışmacılarından olan Survivor Elif Yıldırım Gören son olarak Mert Öcal ile yaşadığı diyalog ile gündeme gelmişti. Survivor Elif'in hayatı ve biyografisi Survivor final tarihi yaklaşırken, merak konusu oldu. Peki, Survivor Elif kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Survivor yarışmacısı Elif Yıldırım'ın biyografisi ve hayatıyla ilgili bilgiler...
14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur.
1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.
Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.
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