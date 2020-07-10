Survivor'da bÃ¼yÃ¼k finale gÃ¼nler kala, ÅŸampiyon adaylarÄ±ndan olan Survivor Elif, eleme adayÄ± oldu. Elif'in adadan gidip gitmeyeceÄŸi merak edilirken, izleyenler de Survivor Elif'in yaÅŸÄ±nÄ±, mesleÄŸini ve hayatÄ±nÄ± sorgulamaya baÅŸladÄ±. Bursa'nÄ±n Ä°znik ilÃ§esinde doÄŸan Elif YÄ±ldÄ±rÄ±m GÃ¶ren, 400 metre engelli yarÄ±ÅŸÄ±nda uzmanlaÅŸmÄ±ÅŸ kadÄ±n koÅŸucudur.Â

SURVÄ°VOR ELÄ°F KÄ°MDÄ°R?Â

Elif YÄ±ldÄ±rÄ±m GÃ¶ren, 14 Åžubat 1990 tarihinde Bursa'nÄ±n Ä°znik ilÃ§esinde dÃ¼nyaya geldi. 400 metre engelli yarÄ±ÅŸÄ±nda uzmanlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif GÃ¶ren, Kemal Åžencan ve Fausto Ribeiro tarafÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan ENKA Spor KulÃ¼bÃ¼ Ã¼yesidir. Elif YÄ±ldÄ±rÄ±m GÃ¶ren, 2012 Yaz OlimpiyatlarÄ±'ndaki 4 Ã— 400m bayrak yarÄ±ÅŸÄ± etkinliÄŸine katÄ±lan en genÃ§ milli atletizm takÄ±mÄ± Ã¼yesi olmuÅŸtur.

SURVÄ°VOR ELÄ°F KÄ°MÄ°NLE EVLÄ°?

Elif YÄ±ldÄ±rÄ±m GÃ¶ren, Enka Spor kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n Ä°dari Menajeri ve YÃ¶neticisi YalÄ±m GÃ¶ren ile evli.

Survivor 2020 sezonunun ÃœnlÃ¼ler yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±ndan biri olan Elif YÄ±ldÄ±rÄ±m GÃ¶ren, sembol oyununu kazandÄ± ve 2020â€™de Ã§eyrek finale kalan ilk isim oldu.

Â