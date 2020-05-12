Survivor Elif kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Survivor yarışmacısı Elif Yıldırım'ın biyografisi ve hayatıyla ilgili bilgiler...

Elif Yıldırım Survivor 2020’de son ikiye kalmayı başaran kadın yarışmacılardan biri oldu. Hızı ve becerisi sayesinde takımına puan kazandıran Elif Yıldırım, son günlerde takım arkadaşı Mert Öcal ile yaşadığı diyaloglarla gündeme geliyor. Elif Yıldırım'ın finale kalıp kalmayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Peki, Survivor Elif kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Survivor Elif Yıldırım'ın hayatıyla ilgili bilgiler...

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde dünyaya geldi. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir. Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur. İddialı yarışmacı Survivor 2020 tanıtım fragmanında, "Ülkem için koştum Dünya Şampiyonu oldum, kendim için koşup Survivor şampiyonu olacağım." sözleriyle hırslı yapısını gözler önüne sermişti.