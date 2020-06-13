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Haber Giriş: 13.06.2020 - 15:30,Son Güncelleme:

Survivor Elif kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Survivor’a devam edip edemeyeceği merak ediliyor

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Survivor Elif kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Survivor’a devam edip edemeyeceği merak ediliyor
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Survivor’ın iddialı ismi Elif’in sakatlık görüntüleri kafalarda soru işareti bıraktı. Ünlüler ekibinde mücadele eden Elif Yıldırım Gören’in boynundan sakatlandığı gören program takipçileri hem başarılı yarışmacının akıbetini hem de hayatına dair detayları merak ediyor. Peki, Survivor Elif kimdir, kaç yaşında? İşte Elif Yıldırım Gören’in hayatına dair bilgiler…

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 tarihinde Bursa'nın İznik ilçesinde dünyaya geldi. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmıştır. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir. Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur. Elif Yıldırım Gören, Enka Spor kulübünün İdari Menajeri ve Yöneticisi Yalım Gören ile evli.

Survivor 2020 sezonunun Ünlüler yarışmacılarından biri olan Elif Yıldırım Gören, sembol oyununu kazandı ve 2020’de çeyrek finale kalan ilk isim oldu. Survivor 106. bölümde sakatlanan Elif Yıldırım Gören'in yarışmaya devam edip edemeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak. 

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