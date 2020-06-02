Survivor Elif Gören kimdir, kaç yaşında? Survivor Elif nereli?

Survivor’da ünlüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Elif Gören’in hayatı araştırılıyor. Bu akşam eleme heyecanının yaşanacağı yarışmada eleme potasında bulunan isimler arasında Elif Gören’de yer alıyor. Survivor’ın yeni bölümünde ünlüler takımından en düşük SMS’i alan isim yarışmaya veda edecek. Peki Survivor Elif Gören kimdir, kaç yaşında?

SURVİVOR ELİF KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur. Elif Gören, Yalım Gören ile evlidir.