Survivor Elif Gören kimdir, kaç yaşında? Survivor Elif neden yok?

Survivor Elif neden yok sorusu merak ediliyor. Survivor Elif Gören kimdir, kaç yaşında soruları araştırılıyor. TV 8’de yayınlanan yarışmada hafta içi her gün kıran kırana mücadeleler yaşanıyor. Yeni bölüm fragmanında Elif’in olmaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. 13 Haziran’da yayınlanan bölümde Elif Gören sakatlanmıştı.

SURVİVOR ELİF NEDEN YOK?

Survivor’ın yeni bölüm fragmanında Elif Gören’in olmaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

Survivor 2020 yeni bölümde birinci dokunulmazlık oyunu sırasında Mavi takımdan Elif, parkurda sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı.

Elif'in yarışmaya devam edip etmeyeceği merak konusuyken konseyde konuyla ilgili Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Ilıcalı, Elif'in tomografisinin Türkiye'ye yollandığını belirtip şu açıklamayı yaptı:

Doktorumuz Metin Kuş Elif ile beraber ve onu takip ediyor. Metin hocamız Türkiye ile bu konuyu konuşup değerlendirecek. Yarın sabah ilk haberleri alacağız. Size de bu konuyu hemen ulaştıracağız.

SURVİVOR ELİF KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur. Elif Gören, Yalım Gören ile evlidir.