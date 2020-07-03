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Haber Giriş: 03.07.2020 - 17:48,Son Güncelleme:

Survivor Elif Gören kaç yaşında, kimdir? İşte Survivor Elif ve eşi ile ilgili bilgiler…

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Survivor Elif Gören kaç yaşında, kimdir? İşte Survivor Elif ve eşi ile ilgili bilgiler…
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Elif Gören, Survivor 2020’nin başarılı isimleri arasında yer alıyor. TV 8’de yayınlanan yarışmada final için az bir zaman kaldı. Milli atlet performansı ile büyük beğeni topluyor. Peki Survivor Elif Gören kimdir, kaç yaşında? İşte 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Survivor Elif ile ilgili merak edilenler…

Survivor Elif kimdir, kaç yaşında soruları araştırılıyor. Survivor 2020 yarışmacıları arasında yer alan Elif Gören başarılı performansı ile beğenilen isimler arasında bulunuyor. 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olan Elif Gören ile ilgili bilgiler…

SURVİVOR ELİF KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Survivor Elif Gören kaç yaşında, kimdir İşte Survivor Elif ve eşi ile ilgili bilgiler…

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur. Elif Gören, Yalım Gören ile evlidir.

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