Survivor eleme adayları kimler 2 Mart 2020? Survivor ödül oyununu son bölümde ödülü kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 11. bölümü ile 2 Mart Pazartesi akşamı yayınlandı. Survivor'un son bölümünde iki takım ödül oyunu için parkurda karşı karşıya geldi. Ödül oyununun yanısıra, Acun Ilıcalı , 1 kadın ve 1 erkek yarışmacının birleşme partisi öncesi araba ödülü kazanacağını açıkladı. Peki, Survivor eleme adayı belli oldu mu? İşte, Survivor eleme adayı ve ödül oyunuyla ilgili ayrıntılar.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Surivor 2 Mart tarihli 11. bölümde ödül oyunu oynanadı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunda hamburger ödül oyununu gönüllüler takımı 10'a 7 kazandı. Yarışmacılar oyun sonrası yarışmaya daha çok motive oldu. Ödül oyunu sonrası oynanan performans birincileri oyununda ise kazanan Elif Yıldırım Gören oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLAR KİMLER?

Survivor'da ilk dokunulmazlığı bu hafta Ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımı yarışmacıları arasında yapılan ada konseyinde en çok oyu alan Derya eleme adayı oldu. Diğer eleme adayı ise eleme gecesinin yaşanacağı salı akşamı belli olacak.