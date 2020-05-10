Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor son bölümde dokunulmazlık ve erzak ödülünü kazanan takım belli oldu (9 Mayıs 2020)

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler 9 Mayıs Cumartesi akşamı dokunulmazlık oyunu ile sevenlerinin karşısına çıktı. Şampiyonluk mücadelesinin giderek kızıştığı Survivor 2020'nin son bölümünde, ödül ve dokunulmazlık oyunu birleşti. Oyun sonrasında ise kaybeden takımda yapılan oylamada konseyde bir kişinin ismi öne çıkarak eleme adayı oldu. Gerginliğin eksik olmadığı yarışmada, Yunus Emre ile Mert tartışma yaşandı. İşte, Survivor eleme adayı ve Survivor Ünlüler Gönüllüler son bölümde yaşananlar....

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK VE ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2020'nin yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar erzak ve dokunulmazlık oyununda mücadele verdi. İki oyunun birleşmesiyle hırs ve rakabetin arttığı oyunda, Survivor yarışmacıları zaman zaman gergin anlar yaşadı. Öte yandan, Survivor Ersin Korkut parkurda boğulma tehlikesi geçirdi.

Survivor 2020'nin 71. bölüm 1. dokunulmazlık ve erzak oyununda Survivor Barış parkurda hata yaptı, ünlüler takımından Survivor Ersin sayıyı kaptı. Talihsiz olayların yaşandığı oyunda Survivor dokunulmazlık ve erzak ödülünü Aycan Yanaç'ın son atışıyla 10'a 8 ünlüler takımı kazandı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 1. dokunulmazlık ve erzak ödülünü kaybeden gönüllüler takımı konseyde eleme adayını belirlemek üzere toplandı. Konseyde Yasin ve Evrim arasında yaşanan tartışma da konuşuldu.

Oylama sırasında Yasin Cemal Can'ın ismini yazdı, Cemal Can da Yasin'den yana oyunu kullandı. Bu hafta yapılan oylama sonunda haftanın ilk eleme adayı Berkan oldu.

ACUN ILICALI YASİN'İ PARKURDAN KOVDU

Survivor 2020'nin 71. bölümünde Acun Ilıcalı, gönüllüler takımından Survivor Evrim'e bağıran Survivor Yasin'i parkurdan kovdu. Oyun sırasında sayıyı rakibi Ersin'e kaptıran Yasin öfkelenerek Evrim'e bağırdı. Agresif hareketlerde bulunan Yasin'e Acun Ilıcalı "Oyundan çık git" dedi. Tekrar parkura dönmeye çalışan Yasin'e Acun Ilıcalı bu kez "Çık hemen çık git" diyerek ikinci uyarıda bulundu.

Oyun sonrasında açıklama yapan Ilıcalı, Yasin'in bir kez daha uyarıldığı söyleyerek "Maalesef kendisinin bir ders alması gerekiyor" dedi.

YUNUS EMRE'DE DE BİR UYARI

Survivor 2020'nin 71. bölüm 1. dokunulmazlık ve erzak oyunu esnasında Survivor Yasin'in Evrim'e bağırması sonrasında Acun Ilıcalı'dan bir uyarı da Yunus Emre'ye geldi. Ilıcalı "Sen de bunun başka bir şeklindesin. Kadınlara karşı olan genel tavrında sıkıntı var senin. Bu konularda kadınlara karşı dikkatli davranacaksın" dedi.