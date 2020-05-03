Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 2020 2 Mayıs dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve son bölüm özeti

Survivor 2020'nin 64. bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı haftanın ilk dokunulmazlık oyunununda mücadele vermek üzere parkura çıktı. Eleme gecesi için kritik olan Survivor dokunulmazlık oyununda Ünlülerden Ersin ile Gönüllülerden Cemal Can parkura çıktı. İkilinin son oyunu sonrası Ersin'in mücadelesi dokunulmazlığı kazanan takımı belirledi. Nisa'nın Acun Ilıcalı'dan özür dilemesi ise Survivor son bölüme damga vurdu. Peki, Survivor 64. bölümde kim eleme potasına girdi? Eleme adayı kim oldu? İşte, Survivor eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan takım.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'un ekranlara gelen 64. bölümünde, Ünlüler Gönüllüler takımı dokunulmazlığı kazanmak için sıkı mücadele verdi. Her iki takım da dokunulmazlığı kazanıp akşama yapılacak ada konseyini rahat geçirmek isterken eleme adayı çıkarmamak için parkurda ter döktü.

Ersin'in atışlardaki başarısı ise Survivor dokunulmazlık oyununa heyecan kattı. Oynanan oyun sonunda Survivor dokunulmazlık oyununu 10-8 skorla kazanan takım ünlüler oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek için konseyde toplandı. Gönüllüler takımında yarışmacılar kimin ismini yazdı? sorusu gecenin sonunda belli oldu. Yapılan oylama sonunda Survivor 2 Mayıs eleme adayı Berkan oldu.

Berkan'ın adı konseyde çıkınca Mert "Ben dedim size, kokuyu alırım ben" yorumunda bulundu.

NİSA KONSEYDE ACUN ILICALI'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Survivor 2020'nin 64. bölüm konsey toplantısında gönüllüler takımıdan Survivor Nisa, gönüllüler takımından ve Acun Ilıcalı'dan özür diledi. Acun Ilıcalı, Survivor Nisa'nın durumunu açıkladı. Ilıcalı, "Senin yaşadığın şey anormal bir şey değil, bize asla saygısızlık yapmadın bu yüzden benden özür dilemene gerek yok. Biz seni seviyoruz ve durumunu da çok iyi anlıyoruz" dedi.