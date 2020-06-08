Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 2020 100. bölümde 2. dokunulmazlığı ve haftalık görevi kazanan takım (7 haziran 2020)

Survivor 2020 7 Haziran Pazar akşamı 100. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Cemal Can'ın eleme adayı olduğu yarışmada, haftanın 2. eleme adayı Survivor dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımdan seçildi. Oy çokluğuyla Survivor eleme adayı olan isim salı akşamı eleme potasında SMS puanıyla adada kalmaya çalışacak. İşte, Survivor 100. bölüm özeti ve eleme adayı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'de haftanın 2. eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık mücadelesinde yenilen kırmızı takım konseyde eleme adayını belirlemek için toplandı.

Yapılan oylama sonucunda Survivor'da 2. eleme adayı kırmızı takımdan Barış oldu.

SURVİVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de 2. dokunulmazlık oyununu kazanmak için yarışmacılar parkurda yerini aldı. Gerlimin yaşandığı oyunda mavi takımdan Yasin ile kırmızı takımdan Sercan arasında tartışma yaşandı.

"Survivor’da hepimizin hedefleri var. Bu yüzden burada çirkinleşmenin ve çirkefleşmenin alemi yok." diyerek Sercan’ın oyun içerisinde hakaret ettiğini söyleyen Yasin'e, Sercan'dan "Diskalifiye olmuş birinden bu tarz sözler duymak beni şaşırttı" karşılığı geldi.

Sıkı mücadelenin yaşandığı Survivor 2. dokunulmazlık oyununu bu hafta Ardahan'ın atışıyla 10'a 8 skorla mavi takım kazandı.

HAFTALIK GÖREVİ KİM KAZANDI?

Konsey toplantısında Acun Ilıcalı haftalık görev oyununu kazanan takımı açıkladı. Şu ana kadar görev ödüllerinin tamamını gönüllüler takımını kazanırken, bu haftaki görev oyununu ünlüler takımı kazandı.

KONSEYDE TANSİYON YÜKSELDİ

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin 100. bölüm konsey toplantısında Kırmızı takımdan Sercan, Mavi takımdan Yasin ve Kırmızı takımdan Yunus Emre arasında konseyde tansiyon yeniden yükseldi.

Konseyde durum değerlendirmesi yapan Sercan'ın sözlerine Yasin'den sert tepki geldi. "Buna bir tane kupa verin götürsün evde oynasın" diyen Yasin'e Acun Ilıcalı'dan da tepki gecikmedi.