Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Ünlüler Gönüllüler formatı ile ekranlara gelen Survivor 8 Mart Pazar akşamı 15. bölümle sevenlerinin karşısına çıktı. Survivor'un yeni bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Cumartesi akşamı haftanın ilk dokunulmazlığını ünlüler takımının aldığı Survivor'da, son dokunulmazlık oyunu çetin mücadeleyi ekranlara taşıdı. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kaybetti? Hangi isim Survivor eleme potasına girdi? İşte, Survivor son bölümde yaşananlar ve haftanın ilk eleme adayı...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Dokunulmazlık oyunu sonrasında final dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar bir kez daha karşı karşıya geldi. Zorlu anların yaşandığı 2. dokunulmazlık oyununu bu hafta gönüllüler takımı 3'e 1 kazandı. Ünlüler takımı eleme adayını belirlemek üzere konseye gitti.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı eleme adayını belirlemek için toplandı. Ünlüler takımında yapılan oylama sonrası Survivor'da eleme potasına giren isim Aşkım Burçe Tunay oldu. Haftanın 2. ve 3. eleme adayı, eleme gecesinin yaşanacağı salı akşamı belli olacak.

SURVİVOR PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Survivor 2020 3. haftanın performans değerlendirmesi belli oldu. İşte, haftalık ve genel performans değerlendirmeleri;

1. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANMIŞTI?

7 Mart 2020 tarihli Survivor'un 14. bölümde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Oyun sonucu avantajı ünlüler takımı elde etti ancak oyunun kazananı 10-9 ile gönüllüler takımı oldu.